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Американец Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC
Спорт
Американец Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC
Global Look Press  /  Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 7 ноября. Боец смешанных единоборств (MMA) Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории (до 77,6 кг). Турнир UFC 268 прошел в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.

Главный поединок вечера завершился победой американца Усмана единогласным решением судей. Это вторая победа 34-летнего бойца над соотечественником. Два года назад Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде.

В активе представителя США 20 побед и одно поражение. Ковингтон провел 19 боев, в 16 из которых побеждал.

Ранее хайлайты с лучшими моментами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 опубликовали на YouTube-канале UFC Russia. Турнир проходил в конце октября в ОАЭ. После победы Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером россиянин поднялся на четвертую строчку в обновленном рейтинге UFC.

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mma ufc ковингтон усман
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