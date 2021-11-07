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Общество
Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни
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Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 09:09
Общество
Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни
pxhere.com

Лондон, 7 ноября. Теренс Уилсон, являвшийся одним из основателей и бывшим вокалистом британской регги-группы UB40, умер на 65-м году жизни. Предварительная причина — непродолжительная болезнь. Об этом пресс-служба группы сообщает на своей странице в Twitter. Теренс Уилсон известен публике как Астро. Ему было 64 года. 

«Вынуждены сообщить вам, что наш любимый Астро умер сегодня после очень короткой болезни. Мир без него не будет прежним»,— говорится в сообщении его группы в Twitter.

За всю карьеру группа смогла записать более 30 альбомов. В 1980 году музыканты прославились кавер-версиями песен Red Red Wine и Can't Help Falling In Love.

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