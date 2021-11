Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни

Лондон, 7 ноября. Теренс Уилсон, являвшийся одним из основателей и бывшим вокалистом британской регги-группы UB40, умер на 65-м году жизни. Предварительная причина — непродолжительная болезнь. Об этом пресс-служба группы сообщает на своей странице в Twitter. Теренс Уилсон известен публике как Астро. Ему было 64 года.

«Вынуждены сообщить вам, что наш любимый Астро умер сегодня после очень короткой болезни. Мир без него не будет прежним»,— говорится в сообщении его группы в Twitter.

За всю карьеру группа смогла записать более 30 альбомов. В 1980 году музыканты прославились кавер-версиями песен Red Red Wine и Can't Help Falling In Love.