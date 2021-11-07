После того как принц Гарри и Меган Маркл покинули дворец и оказались в США герцог был освобожден от выполнения официальных обязанностей в статусе старшего члена британской королевской семьи, пишет Marie Claire.

В этом году Сассекские в очередной раз подтвердили, что возвращаться к своим прежним ролям в «Фирме» не собираются. При этом за Гарри по-прежнему закреплена одна важная государственная роль. Но королевские эксперты пророчат, что в скором времени он может лишиться и ее.

Принц Сассекский пока что является государственным советником, так же как и принц Чарльз, принц Уильям и принц Эндрю. В перечень обязанностей на этой должности входит и исполнение обязанностей монарха в случае, если тот не может выполнять их по какой-то причине. Государственные советники — первые четверо людей возрастом старше 21 года в линии престолонаследия.

Но из-за того, что принц в данный момент проживает в США, возможность выполнения вышеозначенных долгов перед королевскими особами ставится под вопрос. Эксперты по британской королевской семье уверены, что монарший совет, скорее всего, на данную должность назначит другого члена королевской семьи. По закону, его место скорее всего займет принцесса Беатриса Йоркская.

По мнению другой части аналитиков, это место может занять возлюбленная принца Чарльза, будущая королева-консорт герцогиня Камилла. С конституционной точки зрения «Государственные советники — это некий «план Б». Но этот план, по мнению экспертов, не совсем идеален.

Специалисты отмечают, что королева захочет добавить в число советников герцогиню Корнуолльскую.

«Она в любом случае станет государственным советником, после того как Чарльз взойдет на престол», — объяснил эксперт по конституционному праву Бангорского университета доктор Крейг Прескотт.

При этом, по слухам, Корнуолльская уже выполняет некоторые обязанности.

Стоит отметить, что вопрос о статусе Гарри возник не просто так. В последнее время все больше сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II.

И это неудивительно, ведь ей уже 95 лет. Не так давно королевская пресс-служба сообщила, что королева всю ночь провела в больнице из-за «предварительных исследований». После этого из Букингемского дворца пришло официальное заявление, где было сказано, что врачами рекомендовано Ее Величеству отдыхать не менее двух недель. Из-за этого королева пропустила климатический саммит COP26 и не сможет появиться на фестивале в честь Дня памяти павших 13 ноября.