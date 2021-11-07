Но несмотря на опасения поклонников монарха, ее приближенные уверены, что ничего серьезного с ее здоровьем не происходит.

«Королева остается в хорошем настроении и продолжает выполнять легкие обязанности», — сообщает один из инсайдеров CNN.

При этом также отмечается, что рекомендации, данные королеве, являются лишь разумной мерой предосторожности, а госпитализация Елизаветы и ее нынешнее состояние никак не связаны с COVID-19.

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы есть подземный ход в бар.