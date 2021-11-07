Японию обеспокоила идея формального завершения Корейской войны

Токио, 7 ноября. Японские власти обеспокоены с идеей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявить о формальном завершении войны с КНДР, сообщило агентство Kyodo.

Руководство Японии опасается, что формальное завершение Корейской войны ослабит позиции Токио в решении проблемы похищенных северокорейской разведкой граждан. Кроме того, это может упростить развитие ракетно-ядерной программы КНДР, считают в Токио.

Япония уже озвучила обеспокоенность США, сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство. Но американская сторона пока не обозначила свою позицию по данному вопросу.

Президент Кореи призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны на 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября. Формально две страны находятся в состоянии вооруженного конфликта до сих пор.

Представитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала предложение Сеула хорошей идеей, но в подходящее время и при полном соблюдении необходимых условий.