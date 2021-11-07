Режиссер оригинального «Гарри Поттера» выступил против ремейка франшизы

Лос-Анджелес, 7 ноября. Режиссер Крис Коламбус, снявший первые два фильма «Гарри Поттер» считает, что в перезапуске кинофраншизы нет смысла.

Известная серия фильмов о волшебников насчитывает восемь частей и завершилась в 2011 году. С того момента на автора книг Джоан Роулинг обрушилась критика из-за ее высказываний о трансгендерах. В связи с этим многие фанаты начали говорить о перезапуске франшизы. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Однако часть поклонников вселенной о волшебниках недовольна тем фактом, что основные роли могут достаться другим актерам, а не Дэниелу Рэдклиффу, Руперту Гринту и Эмме Уотсон. Аналогичного мнения придерживается и режиссер первых двух фильмов.

«В этой версии Голливуда, в которой мы живем, все переделывают и все перезагружают. Я имею в виду, что скоро выйдет перезагрузка "Один дома". В чем смысл? Фильм существует, давайте просто жить с тем фильмом, который существовал. Нам нет смысла переделывать "Волшебника страны Оз", никому из нас нет смысла переделывать классические фильмы. Сделайте что-нибудь оригинальное, потому что нам нужно больше оригинального материала. Так что в этом нет смысла», — поделился мнением постановщик.

Ранее Колмбус рассказал, что хотел бы вернуться к франшизе «Гарри Поттер» с экранизацией пьесы «Проклятое дитя». Он сообщил, что поддерживает связь со звездами фильмов о Гарри Поттере Дэниэлом Рэдклиффом, сыгравшим главную роль, и Томом Фелтоном, который воплотил на экране Драко Малфоя.