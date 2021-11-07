Школьные каникулы продлили в Иркутской области из-за COVID-19

Иркутск, 7 ноября. Власти Иркутской области продлили школьные каникулы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил губернатор местности Игорь Кобзев.

Школьники пробудут дома еще неделю. Ограничения было приятно продлить в Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском и в некоторых других районах Иркутской области.

Кобзев добавил, что частным учебным заведениям, расположенным на этих территориях, рекомендуется также продлить каникулы для детей до 14 ноября. Занятия в вузах будут проходить в дистанционной форме.

«С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах», — пояснил глава региона.

Также он подчеркнул, что родителям необходимо следить за тем, как дети проводят свободное время. Школьникам не рекомендуется находиться в общественных местах, так как ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательной вакцинации детей от коронавируса в России не будет.