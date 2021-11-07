Байден усомнился в интеллекте американцев

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Джо Байден усомнился в интеллектуальных способностях сограждан. Он считает, что цепочку поставок товаров в Соединенных Штатах поймет не все население страны.

Американцы возмущаются повышением цен на сельскохозяйственные продукты. Глава Белого дома в ходе пресс-конференции ответил на критику представителя штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер.

«Если бы мы все пошли куда-нибудь и пообедали вместе, и я сказал: "Давайте спросим, кто сидит за соседним столиком, независимо от того, в каком ресторане мы находимся, пусть они объяснят нам цепочку поставок". Как вы думаете, они поймут, о чем мы говорим?» - спросил Байден.

Он добавил, что современные кризисы являются частью сложного мира. Поэтому их могут не понять даже умные люди.

«Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Вы можете понять, почему люди расстроены. Независимо от того, есть ли у вас докторская степень или вы работаете в ресторане, это сбивает с толку, и поэтому люди по понятным причинам беспокоятся», — подчеркнул президент.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США. По его мнению, политика главы Белого дома основывается на одном принципе — свергнуть Дональда Трампа.