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Звезда «Пиратов Карибского моря» хочет вернуть Деппа к роли Джека Воробья
Шоу-бизнес
Звезда «Пиратов Карибского моря» хочет вернуть Деппа к роли Джека Воробья
wikimedia.org  /  John Griffiths / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 7 ноября. Актер Кевин Макнелли, исполнивший роль мистера Гиббса во франшизе «Пираты Карибского моря», хочет, чтобы Джонни Депп вновь сыграл Джека Воробья в будущих фильмах.

Впервые звезда серии фильмов о пиратах предстал в образе знаменитого и неординарного капитана в 2003 году. Всего Депп принял участие в съемках пяти кинолент. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Студия Disney заявляла, что намерена перезапустить «Пиратов Карибского моря», и в центре одного из проектов станет Марго Робби. Самого исполнителя роли Джека Воробья кинокомпания не решается приглашать после его скандального развода с супругой Эмбер Херд. Однако его коллега по съемочной площадке Кевин Макнелли считает, что Disney все же стоит вернуть Деппа.

Звезда «Пиратов Карибского моря» хочет вернуть Деппа к роли Джека Воробья
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» /

«Я никогда не видел в Джонни и намека на какую-либо темную сторону. Я вижу великого гуманиста и прекрасного человека. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он вернулся и сыграл Джека Воробья. Есть ощущение, что без Джека нет франшизы "Пираты". И в этом, наверное, много правды», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что трейлер фильма «Падение Луны» стал доступен на YouTube. Ролик появился на официальной странице студии Lionsgate Movies.

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Джонни Депп кино пираты карибского моря кевин макнелли
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