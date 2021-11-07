Жителям Магаданской области сделали экстренное предупреждение из-за снегопада

Магадан, 7 ноября. МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой в четырех районах Магаданской области из-за сильного снега.

Плохие метеоусловия 7 ноября объявили в Хасынском, Ольском, Тенькинском районах и в Магадане. Об этом рассказали журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах», — заявили в центре.

Ранее авиарейсы между югом и севером Сахалина отменили из-за метеоусловий. По данным табло, самолет должен был вылететь в Оху в 08:40 по местному времени. Сначала рейс был задержан на пять часов, а потом вовсе отменен. В этот же день воздушное судно должно было вернуться в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами.