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Товарооборот Китая и России с начала года увеличился на 30,9%
Экономика
Товарооборот Китая и России с начала года увеличился на 30,9%
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

, 7 ноября. Товарооборот России и Китая с января по октябрь вырос на 30,9% и составил 115,66 миллиарда долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, импорт из России товаров и услуг возрос на 31,2%, до 62,76 миллиарда. Экспорт в РФ вырос на 30,6% и составил около 52,9 миллиарда.

Положительное сальдо России за январь-октябрь достигло 9,85 миллиарда долларов. Рост данного показателя составил 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Только за октябрь объем торговли составил около 13 миллиардов долларов, что почти соответствует показателю сентября.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, превысив 110,75 миллиарда долларов. В 2020-м в связи с пандемией коронавируса он сократился на 2,9% (до 107,76 миллиардов).

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на треть в 2021 году. Об этом свидетельствовали данные на середину октября.

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