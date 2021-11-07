Пользователям «Сбербанка» стала доступна функция получения QR-кодов через приложение

Москва, 7 ноября. «Сбербанк Онлайн» запустил новую функцию получения QR-кодов через мобильное приложение.

Теперь россияне, которые пользуются услугами «Сбербанка», смогут оперативно получить доступ к QR-коду о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенной болезни COVID-19 прямо в приложении. Ранее QR-код можно было получить только через личный кабинет портала «Госуслуги».

Для получения данных необходимо зайти в банковское приложение и воспользоваться функций «COVID-19: получаем QR-код». Далее нужно разрешить доступ к информации на «Госуслугах» и QR-код появится в личном кабинете. Такая опция станет доступна россиянам с 8 ноября 2021 года.

Специалисты «Сбербанка» напомнили, что QR-код будет действовать в течение года после вакцинации от коронавируса и в течение полугода после перенесенной болезни COVID-19.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что система QR-кодов будет действовать в регионе до конца 2021 года.