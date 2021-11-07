Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 09:39
09:36
Экономика
Kia Rio стал самым популярным авто российской сборки в 2021 году
09:32
Общество
Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири
09:28
Происшествия
Собака покусала 11-летнего школьника в Заводском районе Саратова
09:27
Политика
Политолог Золотарев: Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока
09:24
Общество
Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
09:21
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о заморозках с 9 ноября
09:21
Наука
Ученые Института искусства Курто описали гробницу легендарного рыцаря Эдуарда Вудстокского
09:15
Спорт
Американец Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC
09:13
Происшествия
Выброс пепла высотой 2,2 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
09:09
Общество
Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни
Все новости

Пользователям «Сбербанка» стала доступна функция получения QR-кодов через приложение
Общество
Пользователям «Сбербанка» стала доступна функция получения QR-кодов через приложение
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 7 ноября. «Сбербанк Онлайн» запустил новую функцию получения QR-кодов через мобильное приложение.

Теперь россияне, которые пользуются услугами «Сбербанка», смогут оперативно получить доступ к QR-коду о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенной болезни COVID-19 прямо в приложении. Ранее QR-код можно было получить только через личный кабинет портала «Госуслуги».

Для получения данных необходимо зайти в банковское приложение и воспользоваться функций «COVID-19: получаем QR-код». Далее нужно разрешить доступ к информации на «Госуслугах» и QR-код появится в личном кабинете. Такая опция станет доступна россиянам с 8 ноября 2021 года.

Специалисты «Сбербанка» напомнили, что QR-код будет действовать в течение года после вакцинации от коронавируса и в течение полугода после перенесенной болезни COVID-19.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что система QR-кодов будет действовать в регионе до конца 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пользователям «Сбербанка» стала доступна функция получения QR-кодов через приложение
сбербанк приложение qr-код
Комментировать