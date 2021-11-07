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Июльские наводнения нанесли ущерб Германии в 29,2 млрд евро
Общество
Июльские наводнения нанесли ущерб Германии в 29,2 млрд евро
wikipedia.org  /  Stefan Malsch/CC BY-SA 3.0

Берлин, 7 ноября. Немецкое правительство оценило ущерб от июльских наводнений в 29 млрд евро.

Власти ФРГ запросили финансовой помощи из Фонда солидарности Евросоюза. В обращении Германия озвучила сумму в 29 млрд евро. Сообщается, что в этом году ущерб во много раз превысил урон от подобных катастроф в 2002 и 2013 годах. Об этом сообщила медиагруппа Funke.

Чуть более половины заявленного ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, прежде всего районы в долине реки Ар, более 40% — на Северный Рейн — Вестфалию. В меньшей степени пострадали Бавария и Саксония.

Ранее эксперты IndiaTimes перечислили города, которые скоро могут уйти под воду. Одним из первых может пострадать Амстердам. Столица Нидерландов славится своей архитектурой, мостами и бурной ночной жизнью, а его жители активно изучают возможности защиты от наводнений. Однако в ближайшие несколько лет местной системы плотин, дамб, барьеров и шлюзов может оказаться недостаточно.

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