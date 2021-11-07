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NASA: американские астронавты продолжат полеты на российских «Союзах»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 08:43
Технологии
NASA: американские астронавты продолжат полеты на российских «Союзах»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 ноября. В NASA пытаются сделать так, чтобы астронавты летали на российских, а космонавты на американских космических кораблях, заявил руководитель программы МКС в управлении Джоэл Монталбано.

О продолжении полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз» ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Российские космонавты, по его словам, в обмен полетят на американских кораблях.

«В течение длительного периода мы пытаемся сделать так, чтобы космонавт оказался на кораблях Crew, а астронавт — на российском «Союзе», — сообщил журналистам Монталбано.

В октябре руководитель программы МКС в NASA сообщил, что осенью 2022 года российский космонавт может отправиться к Международной космической станции на корабле Crew Dragon. Монталбано уточнил, что соответствующий вопрос обсуждался и Москве.

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