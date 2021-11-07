Переправу через реку Яна закрыли из-за плохих метеоусловий в Магаданской области

Магадан, 7 ноября. Паромная переправа через реку Яна закрыта в Магаданской области из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Переправа не будет функционировать в воскресенье, 7 ноября, передает ИА MagadanMedia. Объект расположен на 98 км автомобильной дороги муниципального значения Магадан — Балаганное — Талон в Ольском городском округе Магаданской области. Паромная переправа начнет работать после улучшения метеорологических условий.

Ранее в пресс-центре Главного управления МЧС по Сахалину сообщили, что паромную переправу из Ванино в Холмск, связывающую остров с материком закрыли. Причиной такого решения стали ухудшение погодных условий в Татарском проливе.