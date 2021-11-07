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США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера аль-Казыми
Политика
США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера аль-Казыми
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 7 ноября. США предложили Ираку помощь в расследовании атаки на резиденцию иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в Вашингтоне с облегчением узнали, что аль-Казыми не пострадал. По его словам, целью очевидного террористического акта было выбрано «самое сердце иракского государства». США решительно осуждают произошедшее.

Прайс отметил, что Вашингтон находится в тесном контакте с силами безопасности Ирака. Американская сторона предложила свою помощь в расследовании атаки.

Покушение на премьера Ирака было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденцию, находящуюся в хорошо укрепленной зоне Багдада, атаковали с помощью беспилотника. Премьер не пострадал. На данный момент он находится в безопасном месте.

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ирак покушение аль-казыми
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