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Продюсер «Черного Адама» заявил о планах на сиквел

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 08:31
Шоу-бизнес
Продюсер «Черного Адама» заявил о планах на сиквел
Кадр из фильма «Чёрный Адам».

Лос-Анджелес, 7 ноября. Продюсер кинокомикса «Черный Адам» Хирам Гарсия заявил, что планировал сделать главного персонажа фильма постоянным участником киновселенной DC.

Спин-офф киноленты «Шазам!» должен выйти на экраны кинотеатров в июле 2022 года. В нем рассказывается об антигерое Черном Адаме, обладающем теми же способностями, что и Билли Бэтсон, который был представлен фанатам в 2019 году. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Несмотря на то, что кинокомикс еще не попал на большие экраны, его создатели уверены в продолжениях. СМИ сообщали, что исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон надеется на кроссовер с Шазамом. Аналогично заявил и продюсер «Черного Адама».

«У нас всегда было понимание того, куда двигалась бы эта франшиза. Мы никогда не рассматривали ее как одноразовый фильм. Я такой гигантский фанат комиксов, и я так сильно люблю эту вселенную», — отметил Гарсия.

Он добавил, что создатели надеются на развитие этой истории. Они хотят снять несколько фильмов, в том числе, и о других персонажах.

«Но, опять же, в конечном счете, нам нужно, чтобы фильм был хорошо принят, и мы хотим, чтобы он понравился фанатам, но есть 100% понимание того, что мы хотели бы создать несколько картин, когда дело доходит до "Черного Адама"», — резюмировал Хирам.

Ранее стало известно, что американская кинокомпания Sony представила новый полноценный трейлер предстоящего блокбастера «Морбиус». Главную роль в хорроре сыграет голливудский актер Джаред Лето.

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кино dc черный адам
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