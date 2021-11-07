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Политолог Ищенко: Байден и Зеленский зря встретились на климатическом саммите

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 09:06
Политика
Политолог Ищенко: Байден и Зеленский зря встретились на климатическом саммите
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский зря встретились на климатическом саммите в Глазго. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что это не были полноценные переговоры и украинскому лидеру не стоит выкладывать фотографию с коллегой из Соединенных Штатов.

«Байден все равно не знал, кто этот мальчик, а этот мальчик все равно с Байденом разговаривал только во время кофе-брейка, хоть и сфотографировался. Понимаете, приличные люди эту фотографию не публиковали бы», — отметил политолог.

Он добавил, что полноценной была встреча у Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Однако с Байденом был лишь случайный контакт.

Политолог Ищенко: Байден и Зеленский зря встретились на климатическом саммите
ПолитРоссия

«Зеленский подбежал к Байдену во время кофе-брейка, взял его за пуговицу, сказал: «Привет, старик, я Зеленский, деньги нужны, совсем немножко». Байден, поскольку совсем ничего не понимает, он просто улыбался, как его научили, хлопал по плечу, пожимал руку. Он так их пожимает лет 40. Вначале он еще понимал, кому пожимает, но уже лет десять как не понимает, но мастерство не пропьешь», — резюмировал Ищенко.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в интервью для ФАН рассказал, что митинги против рыбной промышленности в Глазго подразумевают возможное рождение в будущем движения за отказ не только от мяса и рыбы, но и от употребления в пищу растений, и переход человечества на синтетические продукты. Таким образом он прокомментировал новостные сообщения о том, что недалеко от здания, где проходит климатический саммит, активисты устроили протест против промышленного рыболовства.

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