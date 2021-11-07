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Роберта Дауни мл. атаковали на дне рождении дочери
Шоу-бизнес
Роберта Дауни мл. атаковали на дне рождении дочери
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 7 ноября. Голливудский актер Роберт Дауни — младший нарядился в пиньяту и был шутливо атакован детьми на дне рождении своей дочери.

Исполнитель роли Железного человека завершил свою работу над киновселенной Marvel и решил посвятить свое время семье. Недавно его дочь Эйври Роэль отметила день рождения. Ее знаменитый отец решил удивить гостей необычным нарядом. Об этом сообщает издание CinemaBlend.

Звезда франшизы «Шерлок Холмс» поделился с фанатами забавным торжества, посвященного семилетию его дочери. Вместо того чтобы наблюдать за мероприятием со стороны, он предпочел стать его центром, надев костюм пиньяты.

«На большинстве детских вечеринок взрослые держались в стороне, ели какую-нибудь праздничную еду и вели взрослые беседы. Здесь могут быть замешаны алкогольные напитки. Они редко принимали участие в каких-либо детских мероприятиях. Учитывая его голливудский статус, Роберт Дауни — младший мог бы заплатить или предложить кому-нибудь стать пиньятой в натуральную величину. Но счастье его дочери было важнее, чем расслабиться и съесть немного торта», — сообщили источники.

Ранее стало известно, что американский рок-музыкант и актер Джаред Лето заинтересовался новым проектом режиссера Кристофера Нолана, который посвящен «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру. Роли в фильме также получили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон.

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