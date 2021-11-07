Политолог Ищенко: на Украине идет холодная гражданская война

Москва, 7 ноября. Около 90% проблем Украины связаны не с экономикой и отсутствием денег, они появились из-за внутренней борьбы власть имущих. Об этом политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что люди должны понимать, почему государство сейчас находится в этой ситуации. Нельзя бороться с проблемой, не понимая, откуда она возникает.

«Сейчас проблема Украины не в том, что там денег нет, хотя и это тоже проблема. У них реально нет денег, у них реально уничтоженная экономика, у них реально рассыпавшееся государство, которое тоже уже давным-давно не существует по факту, иначе клоун не был бы у них президентом. Сегодняшние их проблемы растут на 90% из внутренней борьбы. У них реально идет холодная гражданская война. Пусть скажут спасибо, что пока что не горячая», — отметил Ищенко.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что в этой ситуации олигархи хотят заменить Зеленского на другого. Однако новый президент может быть еще хуже.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для ФАН заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занимает свой пост незаконно. Он напомнил, что перед выборами главы государства в 2019 году Зеленского на эту должность выдвинул «как бы съезд» партии «Слуга народа», представлявший из себя «простое поедание пиццы» и «болтовню ни о чем».