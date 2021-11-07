Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 09:38
09:36
Экономика
Kia Rio стал самым популярным авто российской сборки в 2021 году
09:32
Общество
Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири
09:28
Происшествия
Собака покусала 11-летнего школьника в Заводском районе Саратова
09:27
Политика
Политолог Золотарев: Зеленский рискует не остаться в кресле до конца президентского срока
09:24
Общество
Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября
09:21
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о заморозках с 9 ноября
09:21
Наука
Ученые Института искусства Курто описали гробницу легендарного рыцаря Эдуарда Вудстокского
09:15
Спорт
Американец Усман победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC
09:13
Происшествия
Выброс пепла высотой 2,2 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
09:09
Общество
Сооснователь регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер после болезни
Все новости

Политолог Ищенко: на Украине идет холодная гражданская война

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 08:28
Политика
Политолог Ищенко: на Украине идет холодная гражданская война
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Около 90% проблем Украины связаны не с экономикой и отсутствием денег, они появились из-за внутренней борьбы власть имущих. Об этом политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что люди должны понимать, почему государство сейчас находится в этой ситуации. Нельзя бороться с проблемой, не понимая, откуда она возникает.

«Сейчас проблема Украины не в том, что там денег нет, хотя и это тоже проблема. У них реально нет денег, у них реально уничтоженная экономика, у них реально рассыпавшееся государство, которое тоже уже давным-давно не существует по факту, иначе клоун не был бы у них президентом. Сегодняшние их проблемы растут на 90% из внутренней борьбы. У них реально идет холодная гражданская война. Пусть скажут спасибо, что пока что не горячая», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: на Украине идет холодная гражданская война
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что в этой ситуации олигархи хотят заменить Зеленского на другого. Однако новый президент может быть еще хуже.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для ФАН заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занимает свой пост незаконно. Он напомнил, что перед выборами главы государства в 2019 году Зеленского на эту должность выдвинул «как бы съезд» партии «Слуга народа», представлявший из себя «простое поедание пиццы» и «болтовню ни о чем».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко: на Украине идет холодная гражданская война
украина ищенко гражданская война
Комментировать