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Шесть человек погибли из-за выброса метана в шахте Казахстана
Происшествия
Шесть человек погибли из-за выброса метана в шахте Казахстана
pixabay.com

Нур-Султан, 7 ноября. Шесть человек погибли из-за выброса метана в шахте. Инцидент произошел в городе Абай в Карагандинской области Казахстана.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 ноября. В шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10 случился выброс газа метан. По данным Turanpress.kz, в тот момент в блоке находились восемь человек. Шесть из них погибли, еще двое получили травмы.

«Производится подъем на поверхность», — пишет издание.

В настоящее время информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется. Всего в шахте было 64 работника. Подробности происшествия выясняются. Премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин поручил выехать на место трагедии комиссии под руководством главы МЧС Юрия Ильина.

Ранее задымление произошло на шахте Байкаимская в Беловском районе Кемеровской области. Из-за чего было эвакуировано около 60 горняков.

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Казахстан шахта метан
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