Москва, 7 ноября. Политолог Богдан Безпалько назвал хайпом обещания украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым.

Безпалько назвал обещания Зеленского попыткой повысить падающий рейтинг перед выборами. Об этом он рассказал «Известиям».

«Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернется в состав, вообще вся Россия войдет в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, это обещание, это попытка повысить свой предвыборный рейтинг, который у Зеленского падает», — сказал политолог.

Однако ситуация может поменяться, а Зеленскому не будет дела до своих же обещаний насчет 2030 года. Безпалько допустил, что украинский президент может получить крупные суммы денег за свою работу и улететь во Флориду отдыхать.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что текущий энергетический кризис на Украине нужен для того, чтобы вывести людей на улицу и свергнуть президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Киев, при всех своих проблемах, все равно мог бы пройти уверенно эту зиму. Однако они все равно будут.