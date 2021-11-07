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Fox News: съемочная группа вестерна с Болдуином не умела обращаться с оружием

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 08:17
Общество
Fox News: съемочная группа вестерна с Болдуином не умела обращаться с оружием
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Лос-Анджелес, 7 ноября. Члены съемочной группы вестерна «Ржавчина», на съемках которого режиссер и актер Алек Болдуин ненамеренно застрелил оператора Галину Хачкинс, не умели обращаться с оружием.

В этой области сотрудники обладали «зелеными» навыками, сообщили Fox News источники. В качестве доказательства телекомпания привела сделанное на съемочной площадке фото.

На снимке две женщины и 24-летняя девушка держат револьвер и пару винтовок в руках. Ствол одной из винтовок уперся в стоящую напротив женщину.

Ушедший из проекта после трагедии оператор Лейн Лупер критически высказался о работе занятых на съемках «Ржавчины» оружейников. По его словам, неопытные люди не должны работать с огнестрельным оружием.

«Для малобюджетного кино нормально иметь неопытных людей, но они не должны быть начальниками отделов или не должны работать с огнестрельным оружием», — подчеркнул он.

Ранее адвокат реквизитора по оружию Ханны Гуттьерес-Рид заявил, что боевой патрон, которым Алек Болдуин смертельно ранил Галину Хатчинс, мог оказаться в бутафорском оружии неслучайно. Трагедия может указывать на саботаж со стороны съемочной группы, считает он.

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