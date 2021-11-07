Двое мужчин стали жертвами аварии с иномарками в Саратовской области

Саратов, 7 ноября. Авария произошла в субботу на территории Воскресенского района в Саратовской области. Происшествие стало причиной смерти двух мужчин.

По информации УГИБДД, инцидент случила в 21:15 на 246-м километре трассы «Сызрань — Волгоград». Машины Mercedes и Citroen столкнулись около села Ершовка. От удара второй автомобиль с госномером Тульской области вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате инцидента водитель и пассажир, которые находились в салоне Citroen, от полученных травм скончались на месте аварии. Личности жертв трагедии в данный момент устанавливаются. Водителя Mercedes и еще одного пассажира французского автомобиля доставили в больницу с травмами.

Один человек недавно погиб во время массовой аварии. Происшествие произошло в Новосибирске. В аварии приняли участие три машины. Погибшим является мужчина 1953 года рождения.