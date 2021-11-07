Тимошенко назвала рукотворным энергетический кризис на Украине

Киев, 7 ноября. Киев впервые за все годы не стал запасаться газом на зиму, хотя у него были возможности наполнить подземные хранилища по низким ценам и обеспечить отопительный сезон.

Лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко назвала рукотворным нынешний кризис на Украине. По ее словам, вместимость газовых хранилищ в стране составляет 38 млрд кубометров, что достаточно для обеспечения отопительного сезона, передает «Украина 24».

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — сказала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что поставки голубого топлива через Киев в Евросоюз составили 2,6 миллиарда кубометров в октябре. Объем уменьшился на 623 миллиона кубометров по сравнению с показателями сентября.