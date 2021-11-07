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Брокер Арзамасцев спрогнозировал движение курса рубля с понедельника
Экономика
Брокер Арзамасцев спрогнозировал движение курса рубля с понедельника
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев описал движение рубля на следующей неделе.

Эксперт в беседе с «Российской газетой» предположил, что российская валюта завершила свое коррекционное снижение к доллару. Курс американской валюты начал расти с 26 октября и к 3 ноября поднялся на три рубля от достигнутого исторического минимума, превысив 72 рубля за доллар.

Брокер отметил, что предстоящая неделя не будет столько богата на экономические новости. По этой причине вероятно продолжение тренда на укреплении рубля — российская валюта будет пробовать отвоевывать утраченные позиции.

«Вполне возможно, уже к концу будущей недели мы можем снова увидеть котировки доллара на уровне 70 рублей или даже чуть ниже (первый раз в этом году такое укрепление произошло в конце октября)», — заявил Арзамасцев.

Картина на валютном рынке в ближайший месяц может измениться, полагает специалист. Нефть может выйти из бокового коридора для марки Brent на уровне 80-86 долларов. Однако текущая неделя должна быть спокойной, заключил брокер.

Ранее рублю спрогнозировали укрепление до конца 2021 года. Различные санкции перестали оказывать существенное влияние на российскую валюту.

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