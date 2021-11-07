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Звезда «Очень странных дел» снимет первый полнометражный фильм
Шоу-бизнес
Звезда «Очень странных дел» снимет первый полнометражный фильм
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 7 ноября. Голливудский актер Финн Вольфхард срежиссирует свой первый полнометражный фильм. Это будет хоррор с элементами комедии.

Юный артист стал известен благодаря роли Майка Уилера в сериале «Очень странные дела». Позже он стал одним из главных актеров в ужастике «Оно», а недавно принял участие в съемках фильма «Охотники за приведениями: Наследники». Об этом сообщает издание ScreenRant.

Однако Вольфхард, несмотря на возраст, решил не останавливаться на актерской карьере. Он уже снял короткометражную ленту «Ночные смены» и хочет перейти к полноценному проекту.

Звезда «Очень странных дел» снимет первый полнометражный фильм
Pr Scr youtube.com /

«Когда Вольфхард рассказывает о своем времени на любой съемочной площадке, создается впечатление, что он постоянно впитывает и наблюдает, стремясь узнать абсолютно все о своем ремесле. Это имеет смысл. Он сам планирует стать режиссером. Он уже написал и снял короткометражный фильм «Ночные смены» и в настоящее время работает над своим первым полнометражным фильмом. Это фильм ужасов-комедия-слэшер, действие которого происходит в лагере», — сообщают источники.

Ранее стало известно, что известный голливудский актер Алек Болдуин может не вернуться в большое кино. Такое решение возможно после трагедии, которая произошла в Нью-Мексико на съемках вестерна «Ржавчина».

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кино голливуд финн вольфхард
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