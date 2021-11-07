Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского

Москва, 7 ноября. Текущий энергетический кризис на Украине нужен для того, чтобы вывести людей на улицу и свергнуть президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В эфире программы «Ищенко о главном» от издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Киев, при всех своих проблемах, все равно мог бы пройти уверенно эту зиму. Однако они все равно будут.

«Это не на необитаемом острове. Если не растет кокос, то вы с голоду сдохнете. Если море выбрасывает ракушки на берег и т. д. В нынешнем мире вы переживете, и зиму, и лето переживете. Вопрос только в цене, и чем вы пожертвуете ради этого. Сейчас вполне возможно, что будут и замерзающие города, и останавливающиеся предприятия и т. д.», — рассказал Ищенко.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что правительство всего этого могло бы избежать. Однако этого не произошло, поскольку текущая ситуация позволит вывести людей против Зеленского.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников заявил, нынешний президент Украины вряд ли выдвинет свою кандидатуру на второй срок. Все дело в том, что поддержка Зеленского со стороны избирателей стремительно падает.