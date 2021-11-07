Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 08:07
08:00
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как ребенку безопасно выплеснуть агрессию
08:00
Весь мир
Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
07:58
Общество
Низкокалорийная диета может замедлить рост раковой опухоли
07:43
Происшествия
Двое мужчин стали жертвами аварии с иномарками в Саратовской области
07:42
Происшествия
Охранник ТЦ избил женщину из-за сертификата о вакцинации в Екатеринбурге
07:36
Экономика
Тимошенко назвала рукотворным энергетический кризис на Украине
07:36
Экономика
Брокер Арзамасцев спрогнозировал движение курса рубля с понедельника
07:24
Шоу-бизнес
Звезда «Очень странных дел» снимет первый полнометражный фильм
07:14
Происшествия
Злоумышленница обманом выманила у блокадницы 1,2 млн рублей в Екатеринбурге
07:14
Политика
Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
Все новости

Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
Политика
Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 ноября. Текущий энергетический кризис на Украине нужен для того, чтобы вывести людей на улицу и свергнуть президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В эфире программы «Ищенко о главном» от издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Киев, при всех своих проблемах, все равно мог бы пройти уверенно эту зиму. Однако они все равно будут.

«Это не на необитаемом острове. Если не растет кокос, то вы с голоду сдохнете. Если море выбрасывает ракушки на берег и т. д. В нынешнем мире вы переживете, и зиму, и лето переживете. Вопрос только в цене, и чем вы пожертвуете ради этого. Сейчас вполне возможно, что будут и замерзающие города, и останавливающиеся предприятия и т. д.», — рассказал Ищенко.

Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что правительство всего этого могло бы избежать. Однако этого не произошло, поскольку текущая ситуация позволит вывести людей против Зеленского.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников заявил, нынешний президент Украины вряд ли выдвинет свою кандидатуру на второй срок. Все дело в том, что поддержка Зеленского со стороны избирателей стремительно падает.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
украина зеленский энергокризис
Комментировать