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Полиция Великобритании задержала более 20 митингующих на акции в Глазго
Общество
Полиция Великобритании задержала более 20 митингующих на акции в Глазго
pexels.com  /  Anna Urlapova

Глазго, 7 ноября. Полиция Великобритании совершила 21 задержание во время масштабных протестов в Глазго, посвященных 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Британская полиция не называет точных данных по числу участников демонстраций, однако, по информации организаторов, в центре было около 100 тысяч человек. Сообщается, что протестующие вели себя мирно. Об этом рассказал заместителя начальника полиции Глазго Гэри Ричи.

«Сегодня в Глазго прошли общественные протесты, которые по своим масштабам превосходили все, с чем до это сталкивались большинство из нас — как сотрудников полиции, так и тех, кто не имеет отношения к ее работе. Будучи одним из ключевых событий, связанных с проведением COP26, климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира», — заявил он.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что экоактивисты в Глазго оторваны от реальности. Митинги против рыбной промышленности в городе подразумевают возможное рождение в будущем движения за отказ не только от мяса и рыбы, но и от употребления в пищу растений, и переход человечества на синтетические продукты, сказал он, комментируя протест против промышленного рыболовства.

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митинг глазго экоактивисты
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