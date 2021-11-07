Авиарейсы между югом и севером Сахалина отменили из-за метеоусловий

Южно-Сахалинск, 7 ноября. Неблагоприятные погодные условия на севере Сахалина стали причиной отмены рейсов на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Охой.

В аэропорту областного центра объяснили, почему рейсы отменены. Об этом информирует ТАСС.

«Рейсы отменены по метеоусловиям», — заявили в аэропорту.

По данным табло, самолет должен был вылететь в Оху в 08:40 по местному времени. Сначала рейс был задержан на пять часов, а потом вовсе отменен. В этот же день воздушное судно должно было вернуться в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами. Информация о рейсе поступит утром 8 ноября.

Ранее международный аэропорт Краснодара вновь ввел «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за густого тумана. Кроме того, аэропорт изменил время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана. Также стало известно, что рейс авиакомпании «Азимут» из Омска ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону. На борту находится 61 пассажир.