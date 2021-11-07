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«Мистер Олимпия» Шон Роден скончался из-за сердечного приступа

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 06:10
Происшествия
«Мистер Олимпия» Шон Роден скончался из-за сердечного приступа
wikipedia.org  /  Glutaeus / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 7 ноября. Профессиональный бодибилдер, «Мистер Олимпия» Шон Роден умер в 46 лет. Соответствующей информацией поделилось издание Daily Star.

По сведениям источников газеты, спортсмен скончался из-за сердечного приступа. Тренер бодибилдера Крис Ачето подтвердил информацию о смерти «Мистера Олимпия».

Шон Роден родился на Ямайке. В США бодибилдер эмигрировал в 1990 году. Спортсмен семь раз принимал участие в конкурсе «Мистер Олимпия». В возрасте 43 лет в 2018 году он смог заполучить этот титул. Роден является самым старым победителем этого конкурса.

Конкурс «Мистер Олимпия» является самым значимым соревнованием среди культуристов. Турнир проводится под эгидой Международной федерации бодибилдинга.

Недавно скончался один из лучших бомбардиров английского клуба «Ливерпуль» Рожер Хант, передает пресс-центр английской команды. Футболист умер в возрасте 83 лет.

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