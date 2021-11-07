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Сразу две машины сгорели на юге Сахалина за день
Происшествия
Сразу две машины сгорели на юге Сахалина за день
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Южно-Сахалинск, 7 ноября. Сразу два автомобиля сгорели на юге Сахалина за один день. Первый инцидент случился днем на улице Матросова в Холмске. Второй пожар произошел в ночь на воскресенье в Анивском районе.

Пресс-центр управления МЧС по региону сообщил, что в Холмске во время пожара пострадал легковой автомобиль, который был припаркован у дома №8а. Пожарные приехали на место происшествия в 15:03.

В этот момент машина уже была охвачена огнем. Площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание ликвидировали в 15:21.

Второй инцидент случился в 4:44 в Петропавловском. Пожарные ехали до горящей машины восемь минут. Им удалось ликвидировать возгорание в 4:57. В тушении участие принимали шесть членов личного состава и одна единица техники.

Один 12-летний ребенок недавно стал жертвой пожара в Перми. Мать и 10-летняя девочка смогли спастись. Врачи пытались реанимировать мальчика, но ребенок в результате скончался.

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