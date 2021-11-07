Два школьника вышли на тонкий лед на реке Обь в Новосибирске

Новосибирск, 7 ноября. Два школьника подвергли свои жизни опасности выйдя на неокрепший лед на реке Обь. Инцидент произошел в городе Новосибирск.

Жительница Новосибирска стала свидетельницей опасной ситуации. Два мальчика вышли на прогулку на только что ставший лед на реке Обь. Женщина сняла видео и опубликовала в одной из социальных сетей.

«Едва ставший лед на протоке возле ЖК «Аквамарин» уже успел стать местом для прогулки находящихся на каникулах школьников», — подписала она ролик.

Два мальчика сумели пробраться на середину реки и ходили по льду в разные стороны. На кадрах видно, как в нескольких метрах от них в одном месте Обь еще не до конца покрылась льдом. В комментариях под видео новосибирцы предположили, что вслед за школьниками так начнут делать и рыбаки.

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