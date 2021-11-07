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Политика
Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
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Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
Политика
Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Министры Украины — это все равно что хороший гастарбайтер на российской стройке. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Отставка четырех министров — это последствия войны олигархов против президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что Верховная рада состоит из людей, которых туда протащил нынешний глава государства. Однако есть и те, что оказались в парламенте за счет олигархов. Когда начинается борьба, они отзывают своих чиновников.

«Украинский министр — это примерно как гастарбайтер на хорошей стройке в России, по зарплате. Да, там есть свои отдельные министерства, где вы можете получать достаточно серьезные деньги, но, опять-таки, серьезные с точки зрения гастарбайтера, но не с точки зрения человека, который занимается серьезным бизнесом», — отметил политолог.

Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Он добавил, что не все ведомства на Украине прибыльные, не везде дают взятки. В таком случае министру должен кто-то платить, обеспечивать постоянный доход. Если олигарх попросит его уйти в отставку, то, скорее всего, содержать он будет политика и вне должности.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН объяснил, почему руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак не сменит на посту президента Владимира Зеленского. Он считает, что оба политика должны подумать, куда бежать из страны.

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украина кабмин ищенко
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