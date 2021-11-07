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Opel Astra возглавил рейтинг недостающих на российском рынке автомобилей
Общество
Opel Astra возглавил рейтинг недостающих на российском рынке автомобилей
wikipedia.org

Москва, 7 ноября. Отечественный рынок автомобилей наполнен широким множеством моделей, однако некоторые из них находятся в серьезном дефиците. Автоэксперты составили рейтинг машин, которых очень не хватает в России.

Первое место в нем занял автомобиль Opel Astra. Обновленный хэтчбек имеет бензиновый и дизельный силовой агрегат, генерирующие 110 и 130 лошадиных сил соответственно. Вдобавок он оснащен восьмиступенчатым «автоматом», однако приобрести модель в России невозможно с 2015 года.

Вторую строчку рейтинга занял бюджетный седан Skoda Slavia. Стоимость автомобиля составляет 600 000 рублей на индийском рынке. Третьего места удостоился Ford Mondeo, получивший хорошие технические характеристики. Машина обладает двухлитровым турбомотором на 238 лошадиных сил.

Следом идет Chery QQ Ice в исполнении Cream. Электрокар способен без подзарядки проходить до 170 километров при стоимости в 327 000 рублей в минимальной комплектации. Пятое место рейтинга занял Nissan Magnite, который доступен лишь на индийском рынке. За свои 598 000 рублей он имеет двигатель на 100 лошадиных сил и множество полезных функций.

Однако в скором времени российским автомобилистам станет труднее приобретать не только дефицитные иномарки, но также и отечественные модели. В следующем году «АвтоВАЗ» поднимет цены на свои машины до 15%.

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