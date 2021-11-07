Политолог Солонников ответил на слова писателя Кралюка о российских регионах

Москва, 7 ноября. Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал слова украинского писателя и философа Петра Кралюка о пяти российских регионах, которые «должны быть в составе Украины».

Солонников считает, что Россия зря обращает внимание на высказывания «не очень здоровых людей». Об этом он заявил «Известиям».

«На мой взгляд, Россия напрасно обращает внимание на высказывания не очень здоровых людей. Процент на голову больных людей примерно во всем мире одинаковый: в России — столько же, сколько на Украине, на Украине — столько же, сколько во всем мире», — сказал политолог.

Эксперт заметил, что на Украине любят странные теории и переиначивать историю. Поэтому он призвал не обращать внимание на то, что Краклюк назвал часть российских земель украинскими.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик посчитал странным слова экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о присоединении Белоруссии к России. Белик заявил, что слова о «российском следе» будут иметь место и в будущем.