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Мишустин продлил срок лотереи среди привившихся от COVID-19 россиян

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 05:32
Общество
Мишустин продлил срок лотереи среди привившихся от COVID-19 россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Срок розыгрыша призов, проходящего среди вакцинированных от коронавирусной инфекции российских граждан, был продлен. Эти данные следуют из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Так, изменения коснулись срока проведения мероприятия, направленного на стимуляцию вакцинации среди населения России. Он был продлен на один месяц, помимо этого было увеличено количество призов с одной до двух тысяч.

«В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г."», — следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Также лотерея среди вакцинированных граждан проходит в Хабаровском крае. Жители области могут выиграть абонемент в спортзал, микроволновку и три тонны угля.

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вакцинация лотерея прививка коронавирус COVID-19
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