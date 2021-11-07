Украина упрекнула Литву в закупке российской электроэнергии

Киев, 7 ноября. Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский упрекнул Литву в том, что она закупает электроэнергию у России и Белоруссии, хотя сама призывала Киев не делать этого.

Бужанский отметил, что для Литвы цена электроэнергии составила 11 евро за мегаватт в час, а для Украины — 100 евро. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности», — написал Бужанский.

Депутат упрекнул Литву в том, что она получила от Белоруссии 522 мегаватта и 499 мегаватта от России. Украина в то же время смогла получить лишь пять белорусских мегаватт.

Ранее сообщалось, что Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Киев запросил аварийную помощь в экспорте электричества не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров.