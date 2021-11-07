Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 06:35
06:33
Общество
Коронавирусные ограничения сохранятся в Свердловской области после нерабочих дней
06:28
Общество
Полиция Великобритании задержала более 20 митингующих на акции в Глазго
06:28
Общество
Авиарейсы между югом и севером Сахалина отменили из-за метеоусловий
06:16
Общество
Психолог Трофимова призвала начинать работу с несрочного дела после длинных выходных
06:10
Происшествия
«Мистер Олимпия» Шон Роден скончался из-за сердечного приступа
06:03
Происшествия
Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области
06:00
Общество
Искусствовед Петухов объяснил смысл воссозданной картины Пикассо
05:53
Происшествия
Сразу две машины сгорели на юге Сахалина за день
05:53
Происшествия
Два школьника вышли на тонкий лед на реке Обь в Новосибирске
05:51
Политика
Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
Все новости

Украина упрекнула Литву в закупке российской электроэнергии
Экономика
Украина упрекнула Литву в закупке российской электроэнергии
Невские Новости  /  Сергей Воробьев

Киев, 7 ноября. Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский упрекнул Литву в том, что она закупает электроэнергию у России и Белоруссии, хотя сама призывала Киев не делать этого.

Бужанский отметил, что для Литвы цена электроэнергии составила 11 евро за мегаватт в час, а для Украины — 100 евро. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности», — написал Бужанский.

Депутат упрекнул Литву в том, что она получила от Белоруссии 522 мегаватта и 499 мегаватта от России. Украина в то же время смогла получить лишь пять белорусских мегаватт.

Ранее сообщалось, что Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Киев запросил аварийную помощь в экспорте электричества не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украина упрекнула Литву в закупке российской электроэнергии
литва электроэнергия закупка
Комментировать