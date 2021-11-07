Премьер Баварии Зедер: «СП-2» станет основой стабильных поставок газа в Германию

Берлин, 7 ноября. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Нужна разумная стратегия обеспечения энергоснабжения, для чего необходимо скорее запустить газопровод, рассказал политик в интервью медиагруппе Funke.

«Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — добавил он.

Газовые электростанции необходимы, поскольку страна выходит из угольной, атомной энергетики. Все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии из-за активной цифровизации общества.

«Северный поток — 2» был бы просто превосходной основой бесперебойного получения газа в Германии, резюмировал политик. Строительство газопровода полностью подошло к концу 10 сентября, однако он еще не прошел сертификацию по соответствии газовой директиве ЕС. Недавно в бундестаге сообщили, что газопровод может не успеть сертифицироваться до января 2022 года.