Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 05:05
04:57
Экономика
Премьер Баварии Зедер: «СП-2» станет основой стабильных поставок газа в Германию
04:52
Общество
ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
04:41
Общество
Девы, Раки и Овны вошли в список самых унывающих и печальных знаков зодиака
04:34
Общество
Система QR-кодов будет действовать до конца ноября на Камчатке
04:27
Политика
Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
04:27
Общество
Пастельные оттенки в новогоднем образе помогут притянуть удачу в 2022 году
04:26
Политика
Украинский дипломат Чалый раскритиковал кампанию Зеленского по ремонту дорог
04:14
Общество
Роспотребнадзор: тесты могут не выявить COVID-19 на четвертый-пятый день болезни
04:11
Общество
Диетолог Иванникова посоветовала пить кисель для облегчения симптомов гастрита и язвы
04:10
Общество
Терапевт Ярцева посоветовала надевать респираторы в общественном транспорте
Все новости

ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
Общество
ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Вашингтон, 7 ноября. ФБР провело обыски в Нью-Йорке и в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк из-за кражи дневника дочери президента США Джо Байдена — Эшли.

Расследование проводилось в домах бывших и действующих работников группы Project Veritas («Проджект веритас»), которая якобы причастна к публикации части записей Эшли Байден на одном из правонаправленных ресурсов. Содержание опубликованных фрагментов не указано, однако известно, что они появились в сети за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Согласно источникам газеты, дело ведут ФБР и федеральные прокуроры в Манхэттене.

В октябре 2020 года представитель семьи Байдена сообщил правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли. Project Veritas утверждает, что дневник они не публиковали, а выдержки оттуда передал им некий информатор.

Президент США Джо Байден нацелен на дальнейшие контакты с российской стороной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по данным «Парламентской газеты». Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
Джо Байден дочь дневник
Комментировать