Вашингтон, 7 ноября. ФБР провело обыски в Нью-Йорке и в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк из-за кражи дневника дочери президента США Джо Байдена — Эшли.

Расследование проводилось в домах бывших и действующих работников группы Project Veritas («Проджект веритас»), которая якобы причастна к публикации части записей Эшли Байден на одном из правонаправленных ресурсов. Содержание опубликованных фрагментов не указано, однако известно, что они появились в сети за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Согласно источникам газеты, дело ведут ФБР и федеральные прокуроры в Манхэттене.

В октябре 2020 года представитель семьи Байдена сообщил правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли. Project Veritas утверждает, что дневник они не публиковали, а выдержки оттуда передал им некий информатор.

Президент США Джо Байден нацелен на дальнейшие контакты с российской стороной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по данным «Парламентской газеты». Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США.