Система QR-кодов будет действовать до конца ноября на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 ноября. Власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов до конца ноября 2021 года. Информация об этом стало известна с официального сайта региона.

Оперативный штаб принял решение продлить действие QR-кодов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом на Камчатке. QR-коды останутся обязательной мерой для посещения мест общественного питания и учреждений культуры.

Кроме этого, с 7 ноября продлевается запрет на заселение граждан в отели и гостиницы без документов, подтверждающих либо прохождение вакцинации против COVID-19, либо о перенесенном заболевании, либо справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям.

С 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом граждан без предъявления вышеуказанных документов. Также с 7 ноября до особого распоряжения закрываются детские игровые комнаты и центры в ТЦ.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик предупредил, что введение системы QR-кодов в Петербурге приведет к массовым увольнениям.