Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 05:04
04:57
Экономика
Премьер Баварии Зедер: «СП-2» станет основой стабильных поставок газа в Германию
04:52
Общество
ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
04:41
Общество
Девы, Раки и Овны вошли в список самых унывающих и печальных знаков зодиака
04:34
Общество
Система QR-кодов будет действовать до конца ноября на Камчатке
04:27
Политика
Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
04:27
Общество
Пастельные оттенки в новогоднем образе помогут притянуть удачу в 2022 году
04:26
Политика
Украинский дипломат Чалый раскритиковал кампанию Зеленского по ремонту дорог
04:14
Общество
Роспотребнадзор: тесты могут не выявить COVID-19 на четвертый-пятый день болезни
04:11
Общество
Диетолог Иванникова посоветовала пить кисель для облегчения симптомов гастрита и язвы
04:10
Общество
Терапевт Ярцева посоветовала надевать респираторы в общественном транспорте
Все новости

Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
Политика
Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Реальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского должен быть в районе 15-19%. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт рассказал, что офис президента стабилизировал рейтинг. В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что в этот момент отметка была на уровне 25%.

«За год, который прошел с тех пор как рейтинг находился на этой отметке, он должен был еще опуститься. Примерно до процентов 15-16, максимум до 19. То есть, реальных рейтинг Зеленского сейчас должен болтаться между 15-19% примерно. Соответственно, есть куда опускаться дальше», — подчеркнул Ищенко.

Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что сейчас украинские олигархи действуют против главы государства. Они будут постепенно опускать рейтинг, но не сильно, поскольку сейчас в стране не происходит ничего экстраординарного. Реальные показатели можно будет увидеть примерно через месяц, подытожил политолог.

Ранее корреспондент ФАН в Киеве со ссылкой на социологов из «Украинского института будущего» (УИБ) рассказал, что рейтинг Зеленского будет падать и далее. Это может спровоцировать досрочные выборы в президенты.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
украина зеленский ищенко
Комментировать