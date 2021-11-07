Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше

Москва, 7 ноября. Реальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского должен быть в районе 15-19%. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт рассказал, что офис президента стабилизировал рейтинг. В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что в этот момент отметка была на уровне 25%.

«За год, который прошел с тех пор как рейтинг находился на этой отметке, он должен был еще опуститься. Примерно до процентов 15-16, максимум до 19. То есть, реальных рейтинг Зеленского сейчас должен болтаться между 15-19% примерно. Соответственно, есть куда опускаться дальше», — подчеркнул Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что сейчас украинские олигархи действуют против главы государства. Они будут постепенно опускать рейтинг, но не сильно, поскольку сейчас в стране не происходит ничего экстраординарного. Реальные показатели можно будет увидеть примерно через месяц, подытожил политолог.

Ранее корреспондент ФАН в Киеве со ссылкой на социологов из «Украинского института будущего» (УИБ) рассказал, что рейтинг Зеленского будет падать и далее. Это может спровоцировать досрочные выборы в президенты.