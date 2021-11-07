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Украинский дипломат Чалый раскритиковал кампанию Зеленского по ремонту дорог

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 04:26
Политика
Украинский дипломат Чалый раскритиковал кампанию Зеленского по ремонту дорог
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 7 ноября. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что кампания президента Украины Владимира Зеленского по строительству и ремонту дорог отличной подойдет для «ищущих Киев русских танков».

Отремонтированные дороги прослужат Украине не больше двух лет. Об этом Чалый заявил на телеканале «Эспрессо».

«Эти дороги, которые строятся сейчас (к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на Восток Украины), но на будущий год-два русский танк там хорошо пройдет, просто на Киев», — заявил дипломат.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента. Он напомнил, что перед выборами главы государства в 2019 году Зеленского на эту должность выдвинул «как бы съезд» партии «Слуга народа», представлявший собой «простое поедание пиццы» и «болтовню ни о чем», а партии как таковой не было.

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