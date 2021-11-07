Чередование сложных задач с приятными поможет справиться с эмоциональным выгоранием

Москва, 7 ноября. Ресурсное состояние человека является балансом между работой и отдыхом, при котором он чувствует себя энергичным. Однако труд на износ может нарушить гармонию, вызвав внутреннее выгорание, сообщила психолог Алена Никольская.

По ее словам, во избежание этого человеку необходимо регулярно выполнять некоторые действия. Так, первым делом она порекомендовала начинать утро с вечера. Лучше заранее подготовить одежду, а также продумать завтрак, чтобы на следующий день не подгонять себя. Важно распланировать свои дела и постепенно выполнять необходимое.

Психолог порекомендовала чаще хвалить себя. Одним из способов является выписывание на бумагу самых значительных достижений, совершенных за день.

Необходимо отдыхать от тяжелой работы, поскольку если не чередовать приятные дела с полезными, можно оказаться в состоянии глубокого стресса. Последним советом Никольская назвала недопущение негативных мыслей. По ее словам, если все время держать в голове только плохое, тело начинает на бессознательном уровне наказывать человека.

Привести к эмоциональному выгоранию также может отдых, вызванный нерабочими днями из-за COVID-19 в России. Об этом рассказал врач медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.