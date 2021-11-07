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Новый интеллектуальный боеприпас-беспилотник запатентовали в России
Армия
Новый интеллектуальный боеприпас-беспилотник запатентовали в России
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Москва, 7 ноября. Российские ученые разработали интеллектуальный боеприпас-беспилотник с повышенной маневренностью в горизонтальной плоскости, который способен огибать разные поверхности.

Боеприпас запатентовал Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина, сообщает ТАСС. Корпус аппарата сделан по интегральной аэродинамической схеме, в его хвостовой части находится двигатель, а в носовой — управляемое переднее вертикальное оперение, говорится в патенте.

Для полета при огибании поверхности на предельно малой скорости аппарат оснащен дополнительными крыльями. Но они могут сбрасываться прямо во время полета.

«С целью обеспечения полета на предельно высокой скорости на финальной стадии выполнения полетного задания дополнительные крылья выполнены с возможностью сброса в полете», — говорится в патенте.

Аппарат запускается с катапульты. Дополнительные крылья установлены внутри корпуса. Они выдвигаются и фиксируются в ходе выполнения задания. Летательный аппарат способен выполнять поиск и отбор цели по расстоянию благодаря видеомодулям оптической стереоскопической головки самонаведения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна смогла на десятилетия обеспечить высокий уровень своей безопасности благодаря разработке передовых вооружений. По его словам, лазерное, гиперзвуковое, кинетическое и другое вооружение, созданное в России, не имеет аналогов в мире.

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