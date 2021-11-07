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Депутат Рады Нимченко призвал перестать обвинять Россию в провале отопительного сезона
Политика
Депутат Рады Нимченко призвал перестать обвинять Россию в провале отопительного сезона
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 7 ноября. Депутат Рады от ОПЗЖ Василий Нимченко призвал украинских политиков перестать искать российский след в провале отопительного сезона.

По словам Нимченко, Украине нечем было готовиться к отопительному сезону. Об этом он заявил на телеканале «НАШ».

«Никто не готовился к отопительному сезону, потому что нечем было готовиться. И то, что были не готовы, не нужно привязывать к этому какую-то политику, какую-то неудачную логистику, российский след здесь находят», — заявил украинский депутат, добавив, что у страны нет денег для покупки энергоносителей на европейском рынке

Ранее сообщалось, что большинство украинских предприятий могут разориться из-за высоких цен на газ. Счета, которые получают украинские компании, составляют 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей), что для многих предприятий является неподъемной суммой.

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отопление газ Нимченко
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