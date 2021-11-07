Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 05:04
04:57
Экономика
Премьер Баварии Зедер: «СП-2» станет основой стабильных поставок газа в Германию
04:52
Общество
ФБР провело обыски в Нью-Йорке из-за кражи дневника дочери Байдена
04:41
Общество
Девы, Раки и Овны вошли в список самых унывающих и печальных знаков зодиака
04:34
Общество
Система QR-кодов будет действовать до конца ноября на Камчатке
04:27
Политика
Политолог Ищенко считает, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше
04:27
Общество
Пастельные оттенки в новогоднем образе помогут притянуть удачу в 2022 году
04:26
Политика
Украинский дипломат Чалый раскритиковал кампанию Зеленского по ремонту дорог
04:14
Общество
Роспотребнадзор: тесты могут не выявить COVID-19 на четвертый-пятый день болезни
04:11
Общество
Диетолог Иванникова посоветовала пить кисель для облегчения симптомов гастрита и язвы
04:10
Общество
Терапевт Ярцева посоветовала надевать респираторы в общественном транспорте
Все новости

Аналитик Шульгин призвал хранить сбережения в рублях и долларах

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 03:33
Экономика
Аналитик Шульгин призвал хранить сбережения в рублях и долларах
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин посоветовал держать сбережения в разных валютах, чтобы сберечь и преумножить их.

Эксперт отметил, что эффективный портфель от валют «Большой десятки» должен включать доллар США, швейцарский франк и канадский доллар. По мнению аналитика, в портфеле может быть 30% долларов США и по 10% канадского доллара и швейцарского франка.

«От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ», — сообщил агентству «Прайм» Шульгин.

Рубль выигрывает от роста сырьевых цен. Российская валюта продолжит извлекать выгоду из сложившейся на рынке энергоносителей конъюнктуры в ближайшие месяцы, считает специалист. Шульгин предложил держать в портфеле 30% рублей, по 10% тайской и южнокорейской валют.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что доллар и рубль в ближайшее время станут лучшими инструментами для накоплений, несмотря на разнонаправленные тренды на глобальном валютном рынке. По его словам, российский рубль на данный момент является самой сильной валютой.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Шульгин призвал хранить сбережения в рублях и долларах
доллар рубль валюта
Комментировать