Аналитик Шульгин призвал хранить сбережения в рублях и долларах

Москва, 7 ноября. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин посоветовал держать сбережения в разных валютах, чтобы сберечь и преумножить их.

Эксперт отметил, что эффективный портфель от валют «Большой десятки» должен включать доллар США, швейцарский франк и канадский доллар. По мнению аналитика, в портфеле может быть 30% долларов США и по 10% канадского доллара и швейцарского франка.

«От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ», — сообщил агентству «Прайм» Шульгин.

Рубль выигрывает от роста сырьевых цен. Российская валюта продолжит извлекать выгоду из сложившейся на рынке энергоносителей конъюнктуры в ближайшие месяцы, считает специалист. Шульгин предложил держать в портфеле 30% рублей, по 10% тайской и южнокорейской валют.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что доллар и рубль в ближайшее время станут лучшими инструментами для накоплений, несмотря на разнонаправленные тренды на глобальном валютном рынке. По его словам, российский рубль на данный момент является самой сильной валютой.