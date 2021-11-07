Премьера Ирака госпитализировали после атаки БПЛА на его резиденцию

Багдад, 7 ноября. Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми доставлен в больницу после атаки беспилотника на его резиденцию.

БПЛА был заминирован. Премьер получил легкие ранения в результате атаки на его резиденцию в Багдаде. Телеканал «Аль-Арабия» уточняет, что дрон был перехвачен.

Корреспондент телеканала заявил, что в здание попала ракета типа «Катюша». Ранения получили несколько охранников.

Также сообщается о перестрелке около Зеленой зоны, в которой расположено посольство США и другие дипломатические миссии. Источник в иранской службе безопасности подтвердил перехват беспилотника.

Ранее стало известно, что правительство Ирака накануне развернуло подразделения служб безопасности вокруг «зеленой зоны» в столице республики из-за продолжающихся митингов против результатов выборов в парламент. Инициаторами протестов стали проиранские партии, которые утратили места в законодательном органе.