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Депутат Белик посчитал странным слова о присоединении Белоруссии к России
Политика
Депутат Белик посчитал странным слова о присоединении Белоруссии к России
Федеральное агентство новостей  /  Оксана Романова

Москва, 7 ноября. Использование понятия «аншлюс» (присоединение) территории к России экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым в отношении Белоруссии депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал странным.

Белик заявил, что слова о «российском следе» будут иметь место и в будущем. Об этом депутат ГД рассказал РИА Новости.

«Конечно, странно, что Аваков использовал термин «аншлюс» в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений», — заявил он.

Белик отметил, что на Украине идет предвыборная компания, поэтому потенциальные кандидаты еще не раз скажут о «российской угрозе». При этом депутат сравнил избирательные кампании с бразильским карнавалом из-за «ярких» заявлений.

Ранее сообщалось, что Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Украина в свою очередь запросила аварийную помощь в экспорте электричества не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров.

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