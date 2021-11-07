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Политолог Лазарев: Украина не может иметь полную независимость от других стран

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 03:23
Политика
Политолог Лазарев: Украина не может иметь полную независимость от других стран
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 7 ноября. Украина не может быть самообеспеченной страной, считает украинский политолог Александр Лазарев.

Лазарев оценил возможность полной независимости Украины от других государств. Об этом он заявил на телеканале «НАШ».

«Вопрос экономической независимости в глобальном мире настолько абстрактен, что мы можем размышлять. Но само понятие автаркии (самообеспечения государства, — Прим. ред. ФАН). Автаркии достичь очень трудно, для этого необходимо иметь полную ресурсную базу, все циклы производства, иметь потребительский рынок внутри страны, который должен быть не менее 200 миллионов человек, чтобы этот рынок работал и приносил деньги», — заявил он.

Лазарев добавил, что все соседние государства и блоки государств имеют интерес по отношению к Киеву. При этом во многих моментах их интересы не совпадают с интересами Киева.

Ранее политолог Станислав Бышок объяснил, почему Минские соглашения все еще обязательны для Украины. Соглашения между государствами не теряют силы, если в одном из них поменялось руководство, отметил он.

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