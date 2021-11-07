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Диетолог Писарева порекомендовала не добавлять мед в горячий чай

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 03:23
Общество
Диетолог Писарева порекомендовала не добавлять мед в горячий чай
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Добавлять мед в горячий чай нельзя, потому что он теряет все полезные свойства. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, многие кладут мед сразу в кипяток, однако этого делать нельзя. Вода должна быть теплой, чтобы мед не потерял все полезные свойства. Также диетолог предложило употреблять этот продукт вприкуску к чаю.

При том необходимо учитывать пищевую непереносимость меда, так как он часто вызывает аллергическую реакцию. При этом добавлять в горячий чай лимон все же можно. Несмотря на потерю витамина С, фрукт сохраняет антиоксидантные свойства.

Кроме этого, Писарева отметила полезность сбитней для чая, которые содержат большое количество специй. Они хорошо влияют на иммунитет и укрепляют организм, сказала нутрициолог в интервью RT.

«Некоторые специи могут повышать давление, и людям, которые страдают повышенным давлением, гипертонией, стоит быть аккуратными с ними», — предупредила специалист.

Недавно диетолог Елена Соломатина рассказала, как не заедать стресс высококалорийной пищей. По ее словам, для этого поможет налаживание режима сна.

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мед чай лимон
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